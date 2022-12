Banta kay ex-BuCor exec: Hindi ka na aabutin ng Christmas!

Pursigido si Bureau of Corrections (BuCor) deputy security officer Ricardo Zulueta na lumantad at linisin ang kanyang pangalan sa kaso ng pagpaslang sa brodkaster na si Percival Mabasa na mas kilala bilang Percy Lapid kahit may banta na hindi na umano siya aabot ng buhay sa darating na Pasko.

Ayon kay Atty. Lauro Gacayan, matitindi ang mga pagbabanta sa kliyente niyang si Zulueta pero hindi ito natitinag at handa pa ring harapin ang akusasyon laban sa kanya.

“Ang dami niyang ipinakitang threat sa akin. Isa ro’n ay ‘yung ‘Hindi ka na aabutan ng Christmas, Colonel Zulueta,’” ani Gacayan.

Inakusahan si Zulueta bilang kanang-kamay ni suspended BuCor director Gen. Gerald Bantag na utak umano ng pagpapaligpit kay Mabasa.

Dagdag ng abogado, iginiit ni Zulueta na inosente siya sa kaso ni Mabasa. Galit umano sa kanila ni Bantag ang mga drug lord sa Bilibid na tinanggalan nila ng mga pribilehiyo kaya idiniin sila ng mga ito sa krimen.

Natanggap na aniya ni Atty. Rocky Balisong, abogado ni Bantag, ang pormal na reklamo laban sa kanila kaya naghahanda na sila ng counter affidavit.

Hindi ito nakadalo sa preliminary hearing dahil isang pahinang subpoena na walang nakalagay na kaso ang dumating sa bahay nito sa Pandi, Bulacan.

Dagdag niya, hinihintay nila ang desisyon sa mosyon na inihain ni Bantag na humihiling na ilipat ang imbestigasyon ng kaso sa Office of the Ombudsman mula sa Department of Justice (DOJ) para matukoy kung saan sila dapat magsumite ng counter affidavit.