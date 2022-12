Babaero kasi: Zanjoe gustong tadyakan ng lola sa Tate

Pinag-uusapan pa rin ang ABS-CBN adaptation ng BBC’s “Doctor Foster” na “The Broken Marriage Vow” kahit ilang buwan na ang nakalipas mula nang matapos itong umere. Mukhang tumatak talaga sa marami ang mainit na kwento at galing ng mga aktor sa serye.

Kamakailan, pumatok sa social media ang video ni Mama Lulu, isang sikat na Pinay mom sa social media, habang mina-marathon ang gigil series kasama ang kanyang pamilya na nakatira sa California. Kasalukuyang may higit 30K views at 2K likes at retweets na ito.

“Kanina pa ako nanggigigil sa mga characters dito sa palabas na ito eh. Mga dalahirang, mga chismosang mga lecheng ‘yan eh,” aniya sa video habang nakatutok sa episode 16 ng “The Broken Marriage Vow.”

Tinuloy pa ni Mama Lulu ang pagkomento sa mga karakter ng serye, “Dapat itong si Jodi, lumaban na siya. Pagsasampalin na ‘yan. Itong si Zanjoe, dapat ito… Susmaryosep, kung ako lang, may karate kick na ‘yan.”

Natuwa ang netizens sa live na reaction ni Mama Lulu na pinost ng kanyang anak na si Olly sa Twitter. Sey ni @PauOcampo25, “Please keep us updated sa reaction ni mother!!! Promise mas mang-gigigil pa sya!!! Hahaha.”

Hirit ni @kylorenan, “Excited na ako sa reaction ni Mama Lulu sa ‘Your daughter is sleeping with my husband’ scene hahaha.”

May special request pa si @TrialAndErol kay Mama Lulu, “Looking forward sa reaction ni Mama Lulu with Dirty Linen, ABS-CBN’s pambunggad for 2023.”

Dagdag ni Olly sa caption ng video, “When it comes to dramas, ABS-CBN is top notched! Grabe yung quality. There’s no doubt why Jodie won Best Actress in all of Asia.”

Tiyak na deserve talaga ni Jodi ang kanyang panalo bilang Best Actress in sa Leading Role sa 2022 Asian Academy Creative Awards para kanyang role bilang si Dr. Jill Ilustre sa “The Broken Marriage Vow.” Siya ang kauna-unahang Pilipina na nakatanggap ng award na ito.

Kinilala rin sa buong Asya ang “The Broken Marriage Vow” matapos itong manalo ng Best TV Format Adaptation (Scripted) sa 2022 Content Asia Awards noong Agosto. (Rb Sermino)