Asintado ka bata! Jathniel Fernandez pinana pang-5 gintong medalya sa Batang Pinoy

ILOCOS SUR – PINANA ni Jathniel Caleb Fernandez ng Baguio City ang panglimang gintong medalya matapos manalo sa Under 10 Boys – Archery sa Philippine Sports Commission-Batang Pinoy na ginanap sa San Ildefonso, Central School.

Tatlong gold ang tinuhog ni 9-year-old Fernandez kahapon matapos angkinin ang panalo sa U-10 Boys – 20m, 30m at 1440 competition.

Nakadalawa an Grade 3 student sa Pines Family Learning Center na si Fernamdez nitong Linggo nang manalo sa Under 10 Boys – 10m at 15m sa event na suportado ng PSC sa pamumuno ni chairman Jose Emmanuel “Noli” M. Eala.

Pakay ni Batang Pinoy first timer Fernandez na sikwatin ang pang-anim na gold medal sa Olympic round ngayong araw.

Samantala, naka-double gold medal si Maritanya Krog matapos pedalin ang panalo sa Girls 13 and below Individual Time Trial (ITT) na ginanap sa Provincial Capitol, Diversion Road.

Nirehistro ni Krog ang 12 minuto at 39 segundo para makuha ang pangalawang ginto, habang silver at bronze sina Jhanah Abella ng Calapan at Maria Louisse Alejado ng Iloilo, ayon sa pagkakasunod. (Elech Dawa)