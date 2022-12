Argentina kinabog France: Lionel Messi nasa alapaap matapos maghari sa World Cup

NATAKPAN ang blue-and-white Argentina jersey ni Lionel Messi nang pagsuutin ng black-and-gold robe bago tinanggap at itaas ang tropeo ng 2022 Qatar World Cup nitong Linggo (Lunes sa Manila).

Bayani ng La Albiceleste si Messi, umiskor ng dalawa sa Lusail Stadium. Kinumpleto ni Kylian Mbappe ng France ang hattrick para ibuhol sa 3-3, nauwi sa penalty shootout matapos ang 120 minutes ng pukpukan.

Pasok din ang penalty kicks nina Messi at Mbappe, sinalag ni Argentina keeper Emiliano Martinez ang spot kick ni Kingsley Coman at malayo sa target ang sipa ni Aurelien Tchouameni bago ibinaon ni Gonzalo Montiel ang winner.

Pag-akyat ni Messi sa stage para tanggapin ang trophy, binigyan siya ng robe ng Emir ng Qatar. Sinuot naman ng superstar, hindi tuloy nakita ang kanyang national jersey.

“It seems a shame, in a way, that they’ve covered up Messi in his Argentina shirt,” komento ni sports broadcaster Gary Lineker, dating English footballer.

“Just why? Why? No reason to do that,” sundot ni ex-Argentina defender Pablo Zabaleta.

Hinubad ni Messi ang robe bago may nagdagdag ng isang star sa kanyang shirt – simbolo ng pangatlong World Cup championship ng Argentina. (Vladi Eduarte)