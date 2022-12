Antonella Racasa kasado sa round 4

PUNTIRYA ni Woman National Master Antonella Racasa na sikwatin ang pang-apat na sunod na panalo ngayong araw para manatiling malinis ang karta sa nagaganap na 2022 PSC-Batang Pinoy – Chess Standard 15 Under Female sa Baluarte, Function Hall sa Ilocos Sur.

Nirehistro ni 15-year-old Racasa ang tatlong puntos matapos nitong talunin si Maryss Annexeniel Caldoza sa round three.

Makakalaban ni Racasa si No.2 seed Jersey Marticio sa penultimate at round four, tangan din ng huli ang perfect three points.

Ang iba pang may tatlong puntos din ay sina top seed Ruelle Canino, Kristina Belano at Maria Kristine Lavandero. (Elech Dawa)