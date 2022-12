3 pulis sa missing sabungero swak sa robbery, kidnapping- DOJ

Tatlong miyembro ng Philippine National Police (PNP) ang sasampahan ng kaso ng Department of Justice (DOJ) na may kaugnayan sa pagkawala ng isang e-sabong agent noong 2021.

Ayon sa DOJ, kabilang sa sasampahan ng kasong robbery at kidnapping sina Police Staff Sergeant Daryl Panghangaan, Patrolman Roy Navarete, at Patrolman Rigel Brosas sa San Pablo City Regional Trial Court.

Nag-ugat ang pagsasampa ng kaso sa mga pulis dahil sa pagdukot sa e-sabong agent na si Ricardo Lasco sa kanyang bahay sa Brgy. San Lucas, San Pablo City noong Agosto 30, 2021.

“During the preliminary investigation, the investigating panel finds probable cause against respondents Paghangaan, Navarete and Brosas for robbery and kidnapping of Lasco,” ayon sa DOJ. Nalaman na ang mga respondent ay kinilala umano mismo ng mga complainant.

Nalaman na si Lasco ay inaresto ng mga pulis kaugnay umano sa large scale estafa. Ayon sa mga kaanak ni Lasco, nagpakilala umano na operatiba ng National Bureau of Investigation (NBI) ang mga pulis at kinuha rin nito ang mga mahahalagang gamit ni Lasco.

Kabilang rin sa mga isinangkot sina Police Lieutenant Henry Sasaluya, Police Master Sergeant Michael Claveria at ilang several John Does.

Gayunman,ang reklamo sa ibang respondent ay ibinasura dahil sa kawalan ng matibay na ebidensya. (Juliet de Loza-Cudia)