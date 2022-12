Villar kakalkalin promotor ng salmon, pompano sa mga palengke

Gustong alamin ni Senadora Cynthia Villar kung saan nanggaling ang salmon na nasa mga palengke.

Ani Villar, hindi umano pino-produce sa Pilipinas ang salmon. Nakita raw niya ang certificate of importation ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources pero walang nakalagay na salmon doon. Maaari umanong nanggaling ang mga salmon sa mga institutional buyer para sa mga hotel at restaurant at pinagbili ito sa wet market.

Kaya dapat umanong ireporma ang sistema ng BFAR ng pag-i-import.

“‘Yong salmon walang nakalagay sa importation nila na salmon, paanong nakapunta sa wet market? So, may question, saan nanggagaling kasi binasa ko ‘yong import permit eh wala namang salmon. Bakit nagka-salmon sa palengke?” ani Villar.

“I guess we have to reform ‘yong system nila ng importation… BFAR,” dagdag niya.

Nauna rito ay naglaban-bawi ang BFAR sa pagbebenta ng salmon at pompano sa mga palengke. (Issa Santiago)