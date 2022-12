Utol ni Pacquiao na si Bobby binura 92 points ni Pastor Apollo Quiboloy

PANIS agad ang record ni Pastor Apollo Quiboloy sa isang basketball game.

Kakaiskor lang ng 92 ng Kingdom of Jesus Christ founder sa isang friendly game ilang araw pa lang ang nakakaraan sa buwang ito.

Pinag-usapan pa sa social media ang 72-anyos na pastor dahil sa maraming pinuntos sa kabila ng kanyang edad.

Pero agad binura ni Bobby Pacquiao ang record ni Quiboloy.

Umiskor ang utol ng eight-division world men’s pro boxing champion Emmanuel ‘Manny’ Pacquiao Sr. ng 105 markers sa Mansion 40-UP Open League sa Gen. Santos City.

Ayon sa uploader na si Marvin Docena, 35 na 3-point shot ang kinana ni Bobby sa laban.

Tinawag ni Marvin si Bobby na ‘The Sniper’ dahil sa husay sa iskoring.

“Bobby ‘The Sniper’ Pacquiao with his unbelievable performance scoring105 points 35 three points shot made,” aniya. (Issa Santiago)