Usaping murang kuryente ulit tayo

Noong nakaraang buwan, ating tinalakay ang isyu ng kuryente at ang ating mga pananaw kung ano ang mga dapat maging hakbang para mapababa natin ang singil sa kuryente na isa sa mga pangunahing idinadaing ng mga maybahay.

Ngayon po muli na naman natin itong bibigyang pansin, tatalakayin natin bakit ba napakamahal naman ng kuryente dito sa ating bansa, ano ang mga paraan para mapababa ang presyo ng kuryente at paano mapapabuti ang serbisyo ng ating mga taga-supply ng kuryente para magkaroon ng 24/7 na serbisyo at maabot nila ang lahat ng panig ng bansa.

Sa nakaraang pagdinig sa Commission on Appointments (CA), inamin mismo ni Department of Energy (DOE) Secretary Raphael Lotilla na maraming pagbabagong kailangang gawin para maayos natin ang sistema ng distribusyon ng kuryente sa bansa. Una nga rito ang ating namungkahi na magkareporma sa Electric Power Industry Reform Act (EPIRA) Law of 2001 at tai na ang Microgrid Systems Act of 2022.

Sa ating pagtatanong sa CA committee hearing sa kanyang pagkatalaga bilang hepe ng DOE, aminado si Sec. Lotilla na ang 21-taon ng EPIRA Law at ang pagiging batas ng microgrid systems ay wala naman halos naitulong para makapagdeliber ng 24/7 o tuloy-tuloy na kuryente araw-gabi sa mga lugar sa bansa na patuloy pa ring nabibilang sa kategoryang “unserved” (wala pang kuryente) at “undeserved” (limitado ang supply o hindi pa 24-oras ang kuryente).

Ang Republic Act (RA) 11646 o “Microgrid Systems Act” ay naglalayon sana na mapabilis ang pagkakaroon ng kuryente sa buong bansa sa pamamagitan ng pagtatayo ng Microgrid Service Providers (MGSPs) gamit ang indigenous or renewable energy (RE) sources at maabot ng serbisyo ang unserved at underserved places.

Pero halos wala ring nangyari dahil wala namang nakapasok na bagong distribution utilities (DUs) na kinabibilangan ng mga korporasyon at electric cooperatives (ECs).

Sa kaso ng EPIRA, nangibabaw ang monopolyo dahil may probisyon sa batas na binibigyan ng eksklusibong karapatan ang mga existing DUs para mag-operate sa kani-kanilang franchise area. Makakapasok lamang ang mga bagong DUs kung papayag ang existing DUs na papasukin sila sa franchise area sa mga lugar na hindi nila makayang serbisyuhan. Sa Microgrid Law naman, kailangan ding ideklara muna ng DOE na ang lugar na papasukin ng bagyong DUs ay undeserved o unserved.

Sa loob po ng 21 taon ng EPIRA, matindi ang naging monopolyo sa pagseserbisyo sa kuryente. Nasa 11 Qualified Third Party (QTP) o alternative electric service provider pa lang ang pinapasok. Buti naman sana kung itong mga nagmomonopolyong DUs ay magagaling at epektibo, pero hindi naman, kaya marami pa ring bahagi ng bansa ang walang kuryente o may oras lang na may kuryente sa bawat araw. At iyong ibang malalayong lugar, may kuryente nga pero madalas naman ang blackout kaya sa madaling salita, palpak ang serbisyo. At ang mas masahol dito, super mahal pa ang presyo!

Gaya na rin ng sitwasyon sa Rinconada district sa amin sa CamSur, kung saan napapanahon na rin na makapamili ang aking mga kababayan kung mananatili ba sila sa serbisyong palpak at mataas na singil na binibigay ng Camarines Sur Electric Cooperative Inc. (Casureco III) o lumipat na sa mas matatag, mas maaasahan at mas murang kuryente na maibibigay ng bagong DUs.

Palpak talaga ang Casureco III na yan. Mataas na ang singil sa kuryente, panay pa ang power interruption o blackout. Kaya nga kunsuming-kunsume na ang mga kababayan ko sa Rinconada sa kalbaryong dinadanas nila sa kamay ng mga namumuno sa Casureco III.

Kasama ko sina Reps. Miguel Luis Villafuerte, na siyang nagrepresenta sa Rinconada district, at Tsuyoshi Anthony Horibata; at Bicol Saro Rep. Nicolas Enciso VIII, na nag-file ng House Bill (HB) 1084 na naglalayong maaprubahan ang legislative franchise ng Bicol Light and Power Corp. para makapag-operate at mag-distribute ng kuryente sa 5th congressional district—na binubuo ng Iriga City at ang mga bayan ng Baao, Balatan, Bato Buhi, Bula at Nabua.

Mismong si Sec. Lotilla po ay nakikiayon sa ating paniniwala na kapag may ibang opsyon at may ibang service provider na mapagpipilian ang isang electricity consumer ay mas magiging mataas ang kumpetisyon. Mas gagalingan ng mga DUs at pati presyo ay magiging mas competitive. At kung sino ang mas mababang presyo at mas magandang serbisyo, ito ang pipiliin ng tao syempre.

Kung maaalala nyo, nagsimulang gumanda ang serbisyo sa telepono at bumaba ang halaga nang pinapasok ang Smart Communications, Globe Telecom, Sun Cellular at, nitong kamakailan lamang, ang Dito Telecommunity, sa telecommunications business na dating monopolyo ng PLDT. Bumababa din ang presyo ng pamasahe sa eroplano ng pinapasok sa negosyong itong dating monopolyo ng Philippine Airlines (PAL) ang mga kalaban na gaya ng Cebu Pacific (CebuPac), Philippines AirAsia, Pan Pacific Airlines at Sunlight Air.

Ang pag-amin mismo ni Sec Lotilla and nagpatibay ng aking panukala na tanging ang makeover o overhaul ng EPIRA ang kailangan upang matigil ang monopolyo ng mga inefficient na power suppliers at ECs o coops. Maging si Pangulong Marcos ay naniniwalang dapat nang amiyendahan ang EPIRA. Kapag nagawa natin ito, gaganda ang serbisyo at magiging mas abot-kaya ang presyo ng kuryente sa bansa.

Napapanahon na po ang pagbabagong ito sa batas na hindi na epektibo dahil maya’t maya na po ang pagtaas ng singil sa kuryente. Hirap na nga ang mga kababayan natin ay tila lalo pang pinahihirapan. Eto ngang Manila Electric Company (Meralco), ngayong panahon ng kapaskuhan pa mismo ay nagtaas ng singil.

Ayon po sa Meralco, ngayong Disyembre ay tumaas ng by P0.3297 per kilowatt/hour ang kuryente. Kung noong nakaraang buwan ay P9.9472 per kWh ang kanilang singil, ngayong Disyembre ay P10.2769 per kWh. Ang adjustment na ito ay nagresulta sa P66 increase sa electric bills ng mga konsyumer na nasa 200-kWh consumption bracket; P99 para sa komukonsumo ng 300kwh; P132 para sa P400kwh bracket at P165 sa kumokonsumo ng 500kwh.

At parang hindi pa talaga sapat at nakakatakot, nakakadismaya dahil tuloy-tuloy pa po ang pagtaas. Mismong Meralco na ang nag-anunsyo kamakailan lamang na nahaharap na naman ang mga konsyumer sa panibagong taas singil sa kuryente sa susunod na taon dahil sa pagtigil ng SMC Global Power Holdings Corp sa pagsu-supply sa Meralco ng 670-megawatt power.

Dahil sa kaganapang ito, napilitan ang Meralco na kumuha ng supply sa Wholesale Electricity Spot Market (WESM) na ang presyo ay tinatayang mula P7 to P9 per kWh, na siyang napakalaking diperensya sa fixed price na P4.30 per kWh fixed price mula sa SMC.

Hindi magandang aginaldo ang magiging adjustment ng presyo ng kuryente para sa bagong taon para sa mga konsyumer ng Meralco lalo na sa Metro Manila. Sasabay pa next year ang pagtaas naman ng singil sa tubig.

Naglabas na ng pahayag ang Metropolitan Waterworks and Sewerage System-Regulatory Office (MWSS-RO) na ang mga kostumer ng Maynilad na kumokonsumo ng average 10 cubic meters (cu. m.) kada buwan o mas mababa pa ay madaragdagan ng P5.28 sa kanilang water bill; dagdag P20.29 naman sa mga kumukonsumo ng 20 cu. m. per month habang dagdag P41.71 sa mga kumokonsum ng 30 cu.m. per month.

Habang ang Manila Water lifeline customers na kumokonsumo ng average na 10 cu.m. per month or less, may adjustment sa kanilang P0.98 monthly bill o dagdag P41.19; ang mga kumokonsumo ng 20 cu.m. per month ay may dagdag na P91.53 at ang gumagamit ng 30 cu.m. per month ay may increase na P187.01 sa monthly bill.

Naipapakita nito na dahil nga sa monopolyo, nagiging hostage tuloy ang mga konsyumer sa mga ganitong uri ng pagtaas ng presyo.

Ganun din po sa kuryente, dapat marami rin tayong opsyon pagdating sa supplier para mas pagandahin ang serbisyo at mas pababain ang presyo. Ang pagbabago, uumpisahan natin sa pagbago ng batas. Ito po ang papel ko bilang inyong mambabatas—iayos ang batas—iayon ito sa pangangailangan at sa panahon. Hindi po tayo mapapagod sa darating na 2023 sa pagsusulong ng mga kinakailangang pagbabago. Makakaasa po kayo!