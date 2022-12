Taas-singil sa insurance inawat

Sa halip na ang pinakamataas na singil ang limitahan ng Insurance Commission (IC) ang nilagyan umano ng cap ay ang minimum na maaaring ipataw ng mga insurance company sa premium ng catastrophe insurance.

Nagtataka si AGRI party-list Rep. Wilbert Lee sa ginawa ng IC at nanawagan sa suspensyon ng pagpapatupad ng Circular Letter No. 2022-34.

“Bakit minimum ang tinututukan dito? Hindi ba, it’s better or it’s good for the consumer if magkakompetisyon at pababaan ng rate. Bakit ngayon ang kinokontrol ng ating komisyon ay ang minimum? Walang maximum eh, walang ceiling,” sabi ni Lee.

Ipinunto ni Lee na nagsasagawa ng regulasyon ang mga ahensya ng gobyerno upang hindi magkaroon ng pang-aabuso sa kanilang sinisingil sa publiko.

“Kaya po natin nire-regulate itong insurance industry para maging patas o hindi makapang-abuso ang mga insurance companies. Pero bakit wala man lang nakonsultang end-users sa pagtaas ng insurance premium na ito? Sino po ba ang pinoprotektahan sa polisiyang ito?” tanong ni Lee.

Sa ilalim ng Circular Letter No. 2022-34, simula sa Enero 1, 2023 ay tataas ang insurance premium ng mula 40% hanggang 400%.

Magreresulta ito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ayon kay Lee dahil ipapasa ang gastos sa mga konsumer.

Sumulat umano si Lee kay IC Commissioner Dennis Funa kaugnay nito subalit wala pa itong natatanggap na tugon.

Maging ang sina Employers Confederation of the Philippines (ECOP) at PHILEXPORT Chairman Sergio Ortiz-Luis at Philippine Chamber of Commerce and Industry (PCCI) President George Barcelon ay nananawagan na huwag ipatupad ang pagtataas sa premium. (Billy Begas)

