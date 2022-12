Itinanghal na top-performing local chief executive si Candon City Mayor Eric D. Singson sa Rehiyon ng Ilocos, batay sa inilabas na survey kahapon ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD). Nakakuha si Singson ng overall job performance rating na 94 percent.

“Ang pagtatayo ng Ilocos Sur Medical Center at Candon City Arena, gayundin ang paglikha ng Micro Finance Program na nagbibigay ng mababang interes na pautang sa mga magsasaka at small and medium enterprises (SMEs), ay nagpalakas ng tiwala at performance ni Mayor Eric D. Singson ratings,” sabi ni Dr. Paul Martinez ng RPMD.

Ang iba pang top-performing City Mayors sa Ilocos Region ay sina Michael Keon Marcos ng Laoag City, na nakakuha ng 90 percent, Ayoy Resuello ng San Carlos City na may 86 percent, Rommy Parayno III ng Urdaneta City na may 85 percent, at Albert Chua ng Batac City na may 83 porsyento.

Ang independent at non-commissioned survey na isinagawa ng RPMD ay nagpapakita rin na si Deputy Speaker Kristine Meehan-Singson, na may markang 93%, ay ang nangungunang Kinatawan ng Distrito sa nabanggit na rehiyon.

Makikita rin sa survey ng “Boses ng Bayan” ng RPMD na nakakuha ng mataas na marka sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte kung gaano nila ginawa ang kanilang mga trabaho sa Ilocos Region. Si Pangulong Marcos ay nakakuha ng 93 porsiyento, habang si Bise Presidente Duterte ay nakakuha ng 88 porsiyento.

Ang bawat Alkalde ng Lungsod ay tinasa ng kanilang mga nasasakupan at niraranggo batay sa mga rating na kanilang natanggap. Ang mga responsibilidad ng mga alkalde ay malawak at sumasaklaw sa iba’t ibang tungkulin, kabilang ang pagiging lokal na punong ehekutibo, pangangasiwa at pagpapatupad ng lahat ng mga patakaran at programa, proyekto at serbisyo ng lokal na pamahalaan, at pagsisilbi bilang pinuno ng konseho ng lungsod, kabilang ang pagpapatupad ng mga batas at ordinansa na nauukol sa pangangasiwa ng lungsod.

Ang survey ng Rehiyon ng Ilocos ay bahagi ng pambansang botohan na “RPMD’s Boses ng Bayan” na isinagawa noong Nobyembre 27-Disyembre 2, 2022 na isinagawa bawat lungsod sa bawat rehiyon na may 10,000 respondents na tinanong, “Inaprubahan mo ba o hindi sinasang-ayunan kung paano ginagampanan ang kanyang trabaho bilang City Mayor?”