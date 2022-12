Simon Encisco sinalba San Miguel Beer

Mga laro sa Miyerkoles

(SM Mall of Asia Arena, Pasay)

3:00 pm – Magnolia vs Ginebra

5:45 pm – SMB vs Bay Area

SINALPAK ni Simon Enciso ang nakakapanginig na tres sa natitirang 10.1 segundo bago sinundan ni import Devon Scott ng matinding depensa sa San Miguel Beer upang ialpas ang 98-96 panalo kontra Bay Area sa 47th Philippine Basketball Associoation 2022-23 Commisisoners’ Cup semifinals Linggo ng gabi sa PhilSports Arena sa Pasig.

Walang nerbiyos na pinakawalan ni Enciso ang tres sa fastbreak play na nag-angat sa Beermen matapos maghabol sa 95-96 tungo na sa pagsungkit ng unang panalo sa best-of-five na series at panatiliing buhay ang tsansa na maipagtanggol ang korona.

Pinamunuan ni June Mar Fajardo ang SMB sa itinalang 21 points, 16 rebounds, 2 assists, 1 steal at 3 blocks habang tumulong si Scott ng 25 markers, 14 boards, 2 assists, 1 steal at 2 block na nagtulak sa paghinga pa sa Game 4 sa Miyerkoles SM Mall of Asia Arena sa Pasay.

May 16 puntos, 4 rebounds, 7 assists si Enciso.

“I just want to thank the Lord na hindi kami nasaktan. Marami kaming lapses pero na-overcome namin sa do-or-die na ito. Maganda ang adjustment at kailangan lang sundin ang game plan sa loob ng court,” suma ni Fajardo, na inialay ang panalo sa kaarawan ng kanyang ama.

“Naka-focus na talaga ang mga players namin. This is a team effort, from the ballboys to the coaching staff, we have a walkthrough kaya nagawa namin na manalo,” hirit naman ng naabalik sa koponan na si coach Leo Austria.

Ang iskor

San Miguel Beer 98 – Fajardo 21, Perez 17, Enciso 16, Romeo 13, Lassiter 6, Ross 0, Cruz 0, Manuel 0, Brondial 0.

Bay Area 96 – Nicholson 34, Zhu 17, Liu 12, Lam 12, Blankley 10, Ju 6, Yang 5, Ewing 0.

Quarters: 17-24, 43-47, 75-70, 98-96. (Lito Oredo)