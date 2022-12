Sarah nalungkot sa akusasyon kay Mommy Divine

Kung tutuusin, matagal na rin naman na halos nanahimik na lang si Mommy Divine Geronimo, ang controversial na nanay ni Sarah Geronimo, pero madalas pa rin siyang nababanggit, napag-uusapan at naba-bash.

Simula nang magpakasal secretly sina Sarah at Matteo Guidicelli, wala pang naririnig kay Mommy Divine na any statement. Wala rin ideya ang karamihan kung may communication na ba between her and Sarah.

Pero heto, may panibagong intriga kay Mommy Divine. May isa raw itong empleyado na ang haba ng listahan ng mga reklamo sa ina ni Sarah.

Inireport ito ni Ogie Diaz sa YouTube channel niya, at dito nga ay binasa niya ang screenshot na ipinadala ng diumano’y empleyado raw.

Kung paniniwalaan ang reklamo ng nagsasabing empleyado siya ni Mommy Divine, pwedeng sabihin na unfair at talaga medyo naabuso ang empleyado. Plus, hino-hold pa raw ang gamit niya ngayong aalis na siya rito. Plus, delayed din daw ang pa-sweldo, among many others na reklamo nga.

Katulad ni Ogie, gusto naming bigyan ng benefit of the doubt ang ina ni Sarah. Madalas na itong masulat, ma-intriga at kung ano-ano pa, pero never na nagsalita.

May kasabihan na there’s always two sides of the coin. So, sana nga mabigyang linaw rin ni Mommy Divine ang part niya sa usaping ito.

Bago pa—tulad ng warning ni Ogie na baka maipa-Tulfo siya. At sigurado, nagkakausap man o hindi sina Mommy D at Sarah, tiyak na ikinalulungkot ni Sarah ang balitang ito kung nakarating na sa kanya.

Donita Rose pinandirihan sa ipis

Mukhang hindi malaman ng mga netizens at nakapanood ng episode ng GMA-7’s highest rating game show, ang “Family Feud” kay Donita Rose kung matatawa o mandidiri raw rito.

Sa isang tweet ni @hecklerforever8, pinangalanan nito si Donita na bravest woman in the world ng Guinness Book of World Record daw.

At ito ay dahil sa tanong na sinagot niya sa Famiy Feud kung ano ang madalas na ginagamit na pamatay sa ipis na, “kamay!”

Maging ang host ng FF na si Dingdong ay halatang nagulat sa naging sagot ng actress na ngayon ay chef na sa U.S.

Dahil dito, ilan sa mga nabasa naming comment ng ng mga netizens, “lamok yan?”

“Walang makitang tsinelas, e.”

“Gross!”

“Kadiri, kamay talaga???!!!”

Sa isang banda, siguradong kinabahan si Donita at baka nga lamok ang naisip instead na ipis kaya kamay ang nasambit nito, huh!