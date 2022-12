Rodolfo Barquin niyanig ang Naga Open Netfest

NIYANIG ni unranked Rodolfo Barquin Jr. si third seed Vicente Anasta, 2-6, 7-6(5), 10-3, upang akbayan ang ibang mga bigating tumawid ng quarterfinals ng Naga Open National Tennis Championships nitong Biyernes sa City of Naga tennis courts sa Cebu.

Humampas rin ng pares na straight win sina top seed Johnny Arcilla at No. 2 Jose Maria Pague para sa nagbabadyang salpukan, gayundin sina fourth-ranked Eric Jed Olivarez at No. 5 Charles Kinaadman. Pero si Barquin ang nagbaon ng karapatdapat na panalo, nakabalikwas sa lopsided setback opening set sa alpas sa second bago kinumpleto ang lusot sa Group A tournament na hatid ng Dunlop.

Kailangang lang mas maging astig ang partner ni Arcilla sa pagkopo ng doubles’ title sa PPS-PEPP San Carlos City nitong November na si Barquin, unang tinibag si Jelic Amazona, 6-4, 6-4, sa opening round, dahil kasagupa si Kinaadman para sa puwesto sa semifinals ng event na bahagi ng Dagitab Festival celebrations.

Hinakbangan ni Kinaadman, winner ng Gov. Jubahib Cup Open sa Davao del Norte noong September, sina Ryle Singson, 6-1, 6-2, at Kristian Tesorio, 6-2, 6-0, sa paghahanda sa semis face-off kay Arcilla sa upper half ng 32-player draw ng torneo na binuo ni Palawan Pawnshop president/CEO Bobby Castro.

Madaling dinispatsa ng beteranong si Arcilla sina wild card Juvels Velos, 6-1, 6-1, at qualifier Noel Salupado, 6-2, 6-3, sa pagtakba ng Brookside at Zentro Open winner sa quarters clash kay Israel Abarquez, Jr., isa pang wild card entry, na sinibak sina Rollie Anasta, 6-4, 6-2, at Chat Conta, 6-2, 4-6, 10-4, sa event na mga suportado ng ProtekTODO, PalawanPay, Unified Tennis Philippines at UTR (Universal Tennis Rating).

Tinabig ni Pague, sumungkit ng Buglasan Open diadem nu’ng October, sina Evan Bacalso, 6-1, 6-1, at Marc Suson, 1-0(ret.) upang ihulma ang pakikipagharap kay top junior campaigner Eric Tangub, na ginimbal si upset No. 6 Norman Enriquez, 6-2, 6-2, at pinaeksit si Jeremiah Tomacruz, 4-6, 6-1, 11-9.

Winasiwas naman ni Olivarez si Hakim Boloto, 6-1, 6-1, dinaig si John Mari Altiche, 6-4, 6-4, para sa duwelo kay Jan Godfrey Seno, na wagi kina Elvin Geluz, 6-2, 6-2, at No. 8 Stephen Guia, 6-1, 6-0. (Ramil Cruz)