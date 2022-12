Register Anywhere Project swabe arangkada – Comelec

Naging maganda ang unang araw ng pilot test ng Commission on Elections (Comelec) sa Register Anywhere Project na sinimulan sa ilang mall nitong Sabado, Disyembre 17.

“Nakakatuwa dahil kaya naman pala nating gawin ito, bakit hindi pa natin ginawa noon? But just the same, better late than never. Ito po’y magandang simula, pero sana naman ay tangkilikin ng ating mga kababayan,” pahayag ni Comelec chairman George Garcia sa isang media briefing.

Alinsunod sa nasabing proyekto, pinapayagan ang mga Pinoy na kuwalipikado nang bumoto para magparehistro sa mga Comelec booth na inilagay sa mga mall.

Isinasagawa pa lang ito sa ilang piling mall sa Metro Manila at mga probinsya para sa mga nais makaboto sa darating na halalang barangay at Sangguniang Kabataan sa 2023.

Isinasagawa ang voter’s registration simula Lunes hanggang Sabado, mula alas-otso ng umaga hanggang alas-singko ng hapon sa lahat ng local Comelec office.

Ang Register Anywhere Project na sinimulan nitong Disyembre 17 ay matatapos sa Enero 25, 2023.