‘PinakBest’ ni Sen. Imee dinumog

‘Kaaliw si Senator Imee Marcos sa kanyang book launch sa ‘Pandesal Forum’ ni Wilson Lee Flores sa Kamuning Bakery noong Saturday afternoon.

Dahil cookbook ang kanyang ‘PinakBEST’, ikinuwento ng sister ni President Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos, Jr. na noong nasa Malacañang Palace pa sila at presidente pa ang tatay niyang si Ferdinand Marcos, Sr. ay tambay siya sa kusina.

Mga kasamabahay nga raw ang kachikahan niya noon kaya natuto siyang magluto.

Naku, Dondon (my dear editor), tambay rin ako sa kusina noong bata pa ako, pero hindi ang pagluluto ang pinagkaabalahan ko kundi ang pagkain kaya ako tumaba.

Anyway, dinumog ang book launch na ‘yon ni Sen. Imee at marami ang nagpa-sign sa kanya ng nasabing cookbook. Pero alam n’yo bang muntik na palang hindi magkaroon ng ‘PinakBEST’?!

Ayon kay Chef Reggie Aspiras na kasamang bumuo ng cookbook na ‘yon, more than 10 years na nang ibigay sa kanya ni Sen. Imee ang recipes nito at sulat kamay pa nga raw at akala niya at hindi na nila mailalabas ‘yon dahil sa tagal. Mabuti na lang daw at nandoon pa rin daw ang interest ng senadora kaya ngayon nga ay ang dami nang bumili ng ‘PinakBEST’.

Feeling ko nga, magiging best seller ang ‘PinakBEST’. Bongga!

Punumpuno ang Kamuning Bakery noong hapong ‘yon dahil sa book launch ni Sen. Imee kaya biniro namin siya na parang ang blockbuster movie niyang ‘Maid in Malacañang’ ang pila ng mga tao sa nasabing lugar.

Pati nga ang ibang mga bisita na sina Quezon City Mayor Joy Belmonte, Congressman Roman Romulo at iba pa ay natawa sa sinabi ko. Hahaha!

Alam mo, Dondon, bumilib ako sa pagiging ma-PR ni Senator Imee.

Nang ipakilala ako sa kanya ni Wilson bilang columnist ng Abante at napag-usapan ang mga Gutierrez, siya mismo ang nagkomentong, “You’ve been with them for so long na.”

Maya-maya ay ikinuwento naman niya na, “Nagsu-shooting na ang part two ng ‘Maid in Malacañang’ (ang ‘Martyr or Murderer’ na natapos na ang shooting sa Ilocos Norte, pero may mga kukunan pang eksena abroad),” na sabi ko ay nagkuwento naman si Ruffa Gutierrez.

Nabanggit ko rin kay Sen. Imee na natuwa si Ruffa sa kanyang Christmas gift at dinaanan nga muna ‘yon sa bahay niya bago umalis ang actress-TV host pa-Hawaii kung saan ay may three shows ito with Cesar Montano at Diego Loyzaga.

Siyempre, dahil din sa blockbuster hit na ‘Maid in Malacañang’ kaya sila pinagsama-samang tatlo sa Honolulu, Big Island at Maui.

Naaliw si Sen. Imee nang ikuwento ko na panay ang paalala namin kay Ruffa na pumunta ng maaga sa airport dahil sa sobrang traffic at muntik ngang hindi umabot sa flight ang actress-TV host at mabuti na lang na delayed ang flight nila noong Thursday pa-Hawaii.