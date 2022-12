PBBM: P25 per kilong bigas sa Kadiwa tuloy-tuloy

Tiniyak ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na may sapat na bigas ang National Food Authority (NFA) para matustusan ang mga tindahan ng Kadiwa ngayong holiday season.

Ininspeksyon ni Marcos ang isang warehouse ng NFA sa Valenzuela City sa kanyang pagbisita sa Kadiwa ng Pasko site sa Malanday covered court kahapon.

Sa isang panayam, sinabi ni Pangulong Marcos na nais niyang tiyakin na may sapat na suplay ng bigas na ibebenta sa mas murang presyo sa lahat ng Kadiwa outlets.

“This is already the season na naglalabas na ng bigas, so tuloy-tuloy na siguro ito para naman matiyak natin na ang Kadiwa ay hindi mauubusan ng commodities na ipagbibili at a good price na P25 (that we bring out more rice, so we want to make sure that Kadiwa stores have enough commodities that ane be sold at a good price of P25),” ayon kay Pangulong Marcos.

“Tinitignan ko kung saan manggagaling ‘yong supply na pinagbibili natin sa mga Kadiwa. So, pinuntahan ko muna kung may laman naman ‘yong mga warehouse at merong parating pa nga (I am checking the source of rice being sold at Kadiwa stores. So, I checked the warehouse to know if there is enough supply. There will be more supply),” dagdag pa ng punong ehekutibo. (Dolly Cabreza)