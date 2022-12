Paris Hilton bet pabuntis sa 2023

Ang magka-baby sa 2023 ang priority ng Hollywood socialite na si Paris Hilton at ng mister nitong si Carter Reum.

Sa Hollywood Reporter’s Annual Women in Film Gala, binunyag ni Paris ang plano nila ni Carter na magkaroon na ng baby dahil nakaisang taon na ang kanilang marriage. Panahon na raw para makabuo na sila ng kanilang pamilya.

“We loved enjoying our first year of marriage as a couple, that was always the plan and we always wanted to start our family in 2023, so yes, that will be very soon and I will definitely be capturing it,” sey ni Paris na ipo-post sa kanyang vlog ang journey niya sa pagbubuntis.

Para masimulan na raw ang pagbuo nila ng baby, magsi-celebrate raw silang mag-asawa ng Pasko sa isang tropical country.

“My husband and I are gonna go away on a tropical vacation on a boat in the Bahamas,” pag-reveal pa ni Paris na hoping makabuo sila sa pagpasok ng 2023. (Ruel Mendoza)