Para sa bayan

MULI kong kakatawanin ang ‘Pinas sa Bob Wade Masters and Challengers sa Jan. 13-21, 2023 sa Howick Community Church Complex sa Auckland, New Zealand.

Naimbitahan ang inyong lingkod at iba ko pang kapwa manlalaro ni New Zealand Chess Federation Inc. vice president /international organizer Paul Spiller sa siyam na araw na torneo.

Sasabak akong may Elo 2397 sa masters division, standard event, single round robin format katapat sina Grandmasters Elshan Moradiabadi ng USA (Elo 2514) at Samy Shoker ng Egypt (2491), Fide Master Ben Hague ng New Zealand (2381), International Masters Gary Lane ng Australia (2343) at Herman Van Riemsdijk ng Brazil (2265), FMs Stephen Lukey ng New Zealand (2130) at Robert Smith ng NZ (2130), at Kiwi Candidate Master Felix Xie (2103).

Inanyayahan ding lumahok ang kumpare kong si National Master Almario Marlon Bernardino Jr. at Woman National Master Antonella Berthe Racasa sa Challengers 2 section. Magsisilbing delegation head at isa sa opisyal ng torneo si Fide National Arbiter Roberto Racasa.

Nakakuha ako ng tulong ng Hotel Sogo at nawa’y masuportahan muli kami ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, San Miguel Corp. at ni Sen. Bong Go.

Pinasasalamatan ko at ng mag-amang Racasa (Antonella at Roberto) ang Hotel Sogo sa pag-ayuda sa Team PH at si Spiller sa pag-imbita sa bansa.

***

Congratulations sa Top 4 finishers sa katatapos na Iligan 64 Square Open Individual Chess Tournament sa Iligan City nitong Dec. 17.

Sila ay sina champion Bengt Largo (6.5 pts.), 2nd Rodney Opada (6.0) , 3rd Drigo Teves (6.0) at 4th FM Victor Bruce Lluch (5.5).