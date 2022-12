Pangalusian Island may parangal sa Philracom

KIKILALANIN si dating Presidential Gold Cup champion Pangalusian Island ng Philippine Racing Commission ngayong araw sa pista ng Metro Manila Turf Club Inc. sa Malvar/Tanauan Batangas.

Paparada muna siya para magpugay sa lahat mula sa mga naabot na tagumpay bago gagawaran ng plake si horseowner/breeder WilbertTan saka ang pagtakbo ng 2022 PGC.

“We at the Philracom would also like to recognize the achievements of our equine superstars as they are the ones which draw the racing aficionados to the track or their favorite OTB’s,” saad ni Philracom chairman Aurelio De Leon.

Taong 2014 ng ipanganak ang pambatong kampeon ni Tanna dehins agad pumutok sa kaagahan ng career. Unang tumapak sa pista noong 2016, nakaapat na takbo bago lumasap ng unang panalo.

Napansin ang istilo ni Pangalusian Island, hindi sa pangmaiksing distansya dahil deremate siyang kabayo.

Sumali sa Philracom Juvenile Championship, natalo kay Sepfourteen na isang kampeon. Pero rumesbak sa kanilang rematch sa 2017 Philtobo-Philracom Gintong Lahi.

Naukit ang pangalan ni Pangalusian Island nang sikwatin ang korona sa 2020 PGC. (Elech Dawa)