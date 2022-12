Panabla vs mataas na inflation! Tapyas import tax sa pork, bigas extended

Pinalawig ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. hanggang sa susunod na taon ang umiiral na reduced tariff rates sa ilang imported na produktong agrikultural upang mabawasan ang epekto ng mataas na inflation sa bansa,

Ito ay matapos aprubahan ng pangulo ang rekomendasyon ng National Economic and Development Authority (NEDA) Board na mag-isyu ng executive order para pansamantalang palawigin ang rates ng import duty ng ilang produkto.

Ayon sa Office of the Press Secretary, kabilang sa pinanatili ang mababang import tax hanggang December 31, 2023 ay ang karne ng baboy, sariwa man ito, chilled o frozen, mais, bigas at uling.

Ang rekomendasyon ng NEDA Board ay pinirmahan ng pangulo nitong Biyernes, December 16, 2023 kung saan siya ang tumatayong chairman of the Board.

Sinabi ni Socioeconomic Planning Secretary Arsenio Balisacan na ang naging hakbang ng pangulo ay magpapagaan sa pasanin ng mga mahihirap na sektor mula sa epekto ng mataas na inflation.

“Through this policy, we shall augment our domestic food supplies, diversify our sources of food staples, and temper inflationary pressures arising from supply constraints and rising international prices of production inputs due to external conflict,” ani Balisacan.

Sa ilalim ng EO 171 na pirmado ni Pangulong Marcos, mananatili ang umiiral na reduced tariff rate sa ilang mga produkto partikular ang meat of swine, fresh, chilled or frozen sa 15% (in-quota) at 25% (out-quota); corn sa 5% (in-quota) at 15% (out-quota); rice sa 35% (in-quota at out-quota); at zero duty sa uling.

Sinabi ng NEDA na sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act, binibigyang kapangyarihan ang presidente na itaas o ibaba ang umiiral na rates sa import duty para sa interes at pangkalahatang kapakanan ng publiko. (Aileen Taliping)