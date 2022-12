‘Nakakawalang gana’ Vice Ganda na-high blood sa boobs ni Ivana

Kuwela ang post ni Vice Ganda tungkol sa engkuwentro niya sa ‘boobs’ ni Ivana Alawi.

Tatlong magkakasunod na photo `yon na ang una ay napatitig siya, at ang mga kasunod ay malungkot ang mukha niya, na parang tulala at hindi makakain.

Yes, magkasama nga sa hapag kainan sina Vice at Ivana. At bongga lang na lechon ang inuupakan nila, ha!

‘Yun lang, habang kumakain nga si Vice, nakatayo sa harap niya si Ivana, at labas na labas ang cleavage nito, na halos ipagduldulan sa mukha ng beking komedyante.

Kaya naman si Vice, nawalan ng ganang lantakan ang lechon.

“Di ba nakakawalang gana?! Mas nakaka-high blood pa sa balat ng lechon ‘yung nakahambalang na dede mo!” sabi ni Vice kay Ivana.

Na pinatulan siyempre ni Ivana, at nag-comment na…

“Bakit mo kasi tinitingnan? Focus ka sa lechon, wag sa akin!”

May mga naka-relate nga, at nag-comment siyempre sa bardagulan na `yon nina Ivana at Vice.

“Mas nakaka-high blood ang nag-push up bra ka pero waley pa rin cleavage.”

“Kala ko sasawsawan ng lechon ni Vice, hahahaha.”

“Yung balakang mo meme, pakita mo rin.”

“Ang dami kong tawa sa inyo.”

“Hahahaha, in your face raw!”

“Magbagong buhay ka na raw Vice. It’s a sign!”

“Vice baka sa sobrang titig mo, iba ang maisubo mo. Inggit ka ba sa boobs niya or type mo na ‘yan? Hahahaha!”

Well, noong unang nagsama nga sina Vice at Ivana sa vlog ng una, wala silang ginawa kundi ang magkulitan. Panay rin ang pang-aakit ni Ivana kay Vice, na wa epek siyempre sa bading. (Rb Sermino)