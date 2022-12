Mislav Orsic, Morocco kinopo bronze medal sa World Cup

NAKA-SALVAGE ng bronze medal ang Croatia nang alpasan ang Morocco sa battle for third ng 22nd FIFA World Cup 2022 nitong Sabado sa Khalifa International Stadium sa Al Rayyan, Qatar.

Sentro ng atake ng Croatia si veteran star Luka Modric, 37, pero ang 20-year-old na si Josko Gvardiol at si Mislav Orsic ang mga bida sa panalo.

Ibinaon ni Gvardiol ang unang goal sa pamamagitan ng diving header sa 7th minute. Pumalag ang Moroccans makalipas lang ang dalawang minuto nang itabla ni Achrat Dari.

Pero nasipat ni Orsic ang goal tatlong minuto bago ang halftime at pinahalik sa net ang winner.

Runner-up sa France ang Croatia noong 2018 Russia, third-placer din noong 1998.

“I’m proud of my team and my country. For us, bronze is a gold medal,” bulalas ni Croatia coach Zlatko Dalic. (Vladi Eduarte)