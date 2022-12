Militar hinimok mga nalalabing terorista na sumuko

Kasunod ng pagkamatay ni Communist Party of the Philippines (CPP) founder Jose Ma. Sison, hinimok ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict (ELCAC) ang mga natitirang rebelde na sumuko na matiwasay at bigyan ng pagkakataon ang lahat na magkaisa at makausad bilang isang bansa.

‘Enough for so much blood spilled, lives lost, the awful grief sown by violent terrorist groups such as the CPP/NPA/NDF. Let us discourage our deceived brothers and sisters from clinging to their hopes on a false ideology that political change and national well-being can only be achieved by way of the barrel of a gun,’ ayon kay NTF-ELCAC Secretariat Executive Director Emmanuel Salamat.

‘Sa pagpanaw ni Sison, muling nananawagan ang NTF-ELCAC sa lahat ng mga kahanay at kaalyado ng kanyang kilusan na iwan na ang marahas at armadong pakikibaka, mag balik-loob at suportahan ang isang mapayapang lipunan, at mamuhay nang matiwasay at naaayon sa batas,’ dagdag nito.

Hinikayat din ni Salamat ang mga nagsusulong ng kapayapaan sa bansa na gamitin ang malaking oportunidad na ito para paglingkuran ang mga mamamayan ayon sa kanilang mandato.

“A new chapter for our country and people awaits — a new hope for peace and progress, as our collective and whole-of-nation commitment unites us in achieving inclusive peace and development for our fellow Filipinos, particularly in the conflict-affected and vulnerable communities — for love of God and country,” diin ni Salamat. Wala rin umanong nakikitang banta ang militar sa pagkamatay ni Sison dahil sa katunayan ay patuloy ang pagbawas ng mga miyembro nito dahil sa mga nagbabalik-loob nilang kasamahan sa gobyerno. (Catherine Reyes)