Maharlika Fund hindi itatago record sa publiko

Mayroon umanong mga probisyon sa Maharlika Investment Fund (MIF) bill na titiyak na mababantayan ng publiko ang gagawin sa bilyong-bilyong pondo at hindi ito masasayang.

Ayon kay Speaker Ferdinand Martin Romualdez mas lalong gumanda ang MIF bill sa pagpasok ng mga probisyon na inirekomenda ng mga miyembro ng Minority bloc.

“During the lengthy and exhaustive plenary deliberations on House Bill 6608, we have adopted various safeguards to ensure we can achieve the objectives of the Maharlika Investment Fund, and one of such is a provision to ensure transparency on relevant financial matters pertaining to the MIF,” sabi ni Romualdez.

Ang inaprubahang bersyon ng MIF bill (House Bill 6608) ay mayroong probisyon para magamit ng publiko ang right to freedom of information kaugnay ng mga transaksyon na papasukin ng MIF.

Ipinasok ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers party-list Rep. France Castro ang probisyon sa period of individual amendments bago inaprubahan ang panukala sa ikalawang pagbasa.

Sa ilalim ng Section 43 ng inaprubahang bersyon ng HB 6608, ang lahat ng dokumento ng MIF at ng Maharlika Investment Corporation, ang korporasyon na siyang mangangasiwa sa pondo ay magiging bukas at maaaring makuha ng publiko.

Ang investment record ng MIC ay itatago rin ng National Archives of the Philippines.

Ang 25% ng net profit ng MIC ay ilalaan din sa social welfare program ng gobyerno.

Inaprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang HB 6608 noong Huwebes sa botong 279 pabor at anim na tutol. (Billy Begas)