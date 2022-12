Maharlika Fund binasura ng Gabriela, dagdag-sahod hinirit

Nanindigan ang Gabriela Party-list na delikado at hindi napapanahon ang pagsasabatas sa Maharlika Investment Fund (MIF).

“We stand firm in our assertion that the Maharlika Investment Fund is a dangerous, untimely gamble of our financial resources which opens pathways to corruption and fraud,” pahayag ng Gabriela.

“Sa kabila ng pag-apruba dito ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa, patuloy nating irerehistro ang ating pagtutol sa panukala! Unahin ang dagdag-sahod at ayuda, hindi Maharlika!,” dagdag pa nito.

Sinabi naman ni Gabriela Rep. Arlene Brosas na magbibigay-daan lamang ito sa marami pang korapsyon at maling paggamit sa pondo ng publiko.

“This is a poorly designed sovereign wealth fund that has all the indications of opening pathways to corruption and unscrupulous use of public funds,” ani Brosas.

Isa si Brosas sa anim na mambabatas na hindi bumoto para sa MIF.

Nitong Biyernes, sinertipikahang urgent ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. ang MIF matapos lumusot sa 3rd at final reading sa Kamara. (Jan Terence)