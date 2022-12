Lionel Messi totodo lahat sa 22nd FIFA World Cup

HULING tsansa na marahil ni Lionel Messi na makuha ang mailap na World Cup title.

Nakaharang sa kanyang harapan si Kylian Mbappe.

Rambulan sa 22nd FIFA World Cup grand finale ang Argentina ni Messi at France ni Mbappe ngayong Lunes sa 80,000-seat Lusail Stadium sa Qatar.

Posibleng huling World Cup na ni Messi, 35, ang Middle east edition. Si Mbappe, 23, ang rising superstar ng sport na sinasabing magmamana sa trono nina Messi at Cristiano Ronaldo.

Wala pang titulo sa pinakamalaking entablado ng soccer si Messi. Si Mbappe ang haligi ng 2018 championship ng Les Bleus sa Russia.

Nag-aagawan din ang dalawa sa Golden Boot award sa Qatar. Highest scorers ng torneo sina Messi at Mbappe sa parehong tig-limang goals.

At parehong naghahabol ng pangatlong titulo ang Argentina at France. Mula 1978 at 1986 ang korona ng Argentines, 1998 ang isa pa ng French. (Vladi Eduarte)