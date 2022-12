Lea, Pentatonix collab patok sa YouTube

Na-release na ang music video ng a cappella group na Pentatonix ng classic Filipino Christmas song na “Christmas In Our Hearts” kunsaan kasama nila ang Tony Award winner na si Lea Salonga.

Kasama ang duet na ito with Lea sa holiday album ng Pentatonix na Holidays Around the World.

Noong Friday na-release ang music video at nakakuha na ito ng 130,000 views on YouTube at sunud-sunod na papuri mula sa mga Filipino fans.

Noong October nang i-announce ni Lea ang collaboration niya with Pentatonix sa pag-awit ng Christmas In Our Hearts ni Jose Mari Chan.

Ang iba pang international artists na kasama sa holiday album ng Pentatonix ay sina Lang Lang, La Santa Cecilia, The King’s Singers and Meghan Trainor. I-perform din ng Pentatonix ang mga Christmas songs sa album sa kanilang US tour na Pentatonix: A Christmas Spectacular. (Ruel Mendoza)