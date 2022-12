King Caralipio NCAA Finals MVP, Letran Knights 3 dikit na kampeon

BINALIKAT ni King Caralipio ang Letran Knights upang idemolis ang Saint Benilde Blazers 81-67 at itarak ang tatlong sunod na dikit na kampeonato sa 98th National Collegiate Athletic Association 2022 seniors basketball tournament sa Ynares Center sa Antipolo Linggo ng gabi.

Hinirang pagkaraan sina Caralipio na Finals Most Valuable Player at Bonnie Tan bilang Coach of the Year ng liga.

Sa halftime pa lamang ay siniguro na ng Knights na makokopo ang titulo nang lumayo sa 51-33 kalamangan. Naglaro ang Knights, kahit wala ang suspendidong si team captain Fran Louie Yu.

Pero tinapalan ang pagkawala niya sa ipinakitang lakas ni Caralipio na tumipa ng 20 points at 10 rebounds upang mamayagpag sa winner-take-all Game 3.

“Unang una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. ‘Di ko maipaliwanag ang pakiramdam. Nakakaiyak. Lahat ng sakripisyo namin nagbunga na,” bulalas ni Caralipio sa huling taong paglalaro sa CSJL. “Ibinigay ko na po lahat. Kasi sabi ko po , last laro ko na. Ga-graduate na po ako.”

Katuwang ni Caralipio sina Brent Paraiso na may 16 markers at Kobe Monje na umiskor ng 11 puntos. Malaking dagok para sa mga basketbolistang taga-Taft ang ejection ni season MVP Will Alen Gozum nang sikuhin sa bibig si Paolo Javillonar.

Ang iskor

Letran 81 – Caralipio 20, Paraiso 16, Monje 11, Reyson 8, Sangalang 8, Santos 7, Olivario 4, Go 4, Guarino 2, Javillonar 1, Tolentino 0, Bojorcelo 0.

Saint Benilde 67 – Corteza 14, Pasturan 10, Gozum 10, Oczon 9, Sangco 6, Nayve 6, Flores 5, Marcos 3, Cullar 2, Carlos 2, Davis 0.

Quarters: 24-21, 51-33, 70-54, 81-67. (Annie Abad)