Kim, Xian sa dagat magpa-Pasko

Ngayong nalalapit na ang bakasyon at siguradong karamihan sa mga Pinoy celebrity ay wala nang trabaho sa susunod linggo, nangangarap na ang mga itong lumarga sa ninanais na mga tourist destination.

Nagparamdam na si Kim Chiu ng kasabikang makapagtampisaw sa tubig dagat. Kinakati na ang paa ni Kim sa inaasam nitong bakasyon sa ipinoste nitong mga larawan sa Instagram.

Masisilip sa IG wall ni Kim ang mga photo niya na naka-2 piece bikini.

Umaapaw sa kaligayahan ang buong pagkatao ni Kim sa nakapaligid na kagandahan ng paligid.

Excited na nga siyang magbakasyon sa dagat.

“Current state of mind!!! Beach please! Counting the days before holiday break!!! Can’t wait!!! How about you? Got any plans??? Share mo naman. Have a blessed Sunday…” sabi ni Kim.

Siyempre, makakasama niya sa bakasyon ang dyowang si Xian Lim.

Kylie pahinga muna sa paghuhubad

Pahinga muna si Kylie Verzosa sa paghuhubad sa social media. Ang advocacy muna niya ang kanyang pinag-ukulan ng pansin.

Nanibago ang mga fan ni Kylie sa latest post niya sa Instagram na nakadamit siya at bumisita sa charitable institution na Philippine National Red Cross.

Nilibot si Kylie sa PNRC at ipinakita ang mga larawan ng mga proyekto ng institusyon. Nagkaroon ng photo op ang beauty queen sa mga emplyedo ng PNRC.

Hindi pa dinidetalye ni Kylie ang partnership niya sa PNRC pero kinumpirma nya ang pagiging bahagi dito.

“So happy to be part of the @philredcross. Thank you for the warm welcome,” sabi ni Kylie.

Anyway, kung ang ibang mga star ay simpleng OOTD lang ang suot sa pagbisita sa PNRC, pang-ribbon cutting naman ang outfit ni Kylie, na gawa ni Mark Bumgarner.