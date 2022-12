Julia super tili sa ‘sundot’ ni Gerald

Punong-puno ng sweet moments ang live selling na ginawa ni Julia Barretto, dahil sinamahan nga siya ng boyfriend na si Gerald Anderson.

Ang bongga ng live selling nila, na bentang-benta sa mga fan, na bawat ilabas na item ay nabibili agad.

Kasi nga, para kang nanonood ng movie dahil walang ginawa sina Julia at Gerald kundi magtawanan, maglambingan, magharutan.

Eh, di ba? Kapag tumawa na si Julia, mapapahalakhak ka rin talaga. Nakakahawa nga kasi ang paghagikgik ni Julia.

Eh, may moment pa na kinukulit-kulit talaga ni Gerald si Julia. Nandiyan `yung habang naga-announce si Julia ng pangalan ng nakabili ng item, or may napili silang viewer, biglang sasabayan ng ‘sundot’ ni Gerald sa tagiliran o likod ni Julia, kaya super tili siyempre ang magandang aktres.

“Angeline aaaayyyyyy!” tili ni Julia dahil sa sundot ni Gerald.

Well, best supportive partner nga ang tawag kay Gerald, dahil lahat ng ganap ni Julia, nandoon siya.

Imagine, mula sa pagpu-post ng mga TV, movie project ni Julia sa kanyang Instagram story, hanggang sa negosyo ni Julia, suportado niya. At heto nga, pati live selling pinatulan na rin niya, para lang mapasaya ang dyowa niya.

May isang kilig moment pa na ang kasama ni Julia sa live selling na `yon ay pinunasan ang mukha ni Gerald. Wish ng mga tao sa paligid nila, dapat daw si Julia ang nagpunas.

Pero, ang hirit ng kasama nila, pinunasan din niya ang mukha ni Julia. At ang nakakakilig doon ay same tissue ang ginamit niya sa mukha ng dalawa, ha!

Well, ang daming mag-aabang sa magiging ganap nina Julia, Gerald sa 2023, ha! Di ba nga, nasabi na ni Julia na handang-handa na siyang mag-asawa, na anytime na yayain siyang pakasal, go na go siya.

So, abangan kung may wedding proposal ba na magaganap kina Julia, Gerald next year. (Rb Sermino)