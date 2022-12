Janine, Paulo grabe titigan, lambingan sa event

Kanya-kanyang pakilig ang mga Kapamilya star na sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special 2022, ha! At tila naging statement na rin `yon, o pag-amin nila sa tunay na sitwasyon ng kanilang mga puso.

Tulad na lang nina Janine Gutierrez, Paulo Avelino. Eh, alam naman natin na may kanya-kanya silang proyekto sa ABS-CBN, di ba? At may kanya-kanya silang mga ka-partner, pero sila pa rin ang magkasama sa event na `yon.

Si Janine ang bida sa ‘Dirty Linen’ at si Zanjoe Marudo ang ka-tandem niya roon. Si Paulo naman ay may ‘Linlang’ at iba rin ang kasama niya roon.

Pero, hindi nga nagpaawat ang dalawa, at sila nga ang pasimuno rin ng kakiligan. Grabe nga ang titigan ng dalawa habang kumakanta, ha! Feel na feel mong masaya ang mga puso nila.

Kaya ang mga fan, grabe rin ang tilian sa social media:

“Paunine forever!”

“Grabeeeee sabog ang heart ko sa kilig sa PauNine.”

“Sana kasi PauNine na lang ang magkasama sa teleserye.”

“Oh, di ba? Kahit magkahiwalay sila ng serye, sila pa rin ang magkasama sa Christmas special. Iba rin.”

“You made our hearts full of hopes and love forever. That real love can wait with right timing.”

“PauNine for real na `yan. Sure ako magkakatuluyan sila.”

“Kitang-kita sa mga mata nila ang pagmamahal oh!”

Well, again, hindi na nga kailangang umamin nina Janine, Paulo kung ano ba talaga sila? Sapat na ang titigan, di ba? (Rb Sermino)