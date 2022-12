Jane, Janella wild ang ‘halikan’

Ang wild daw nina Jane de Leon, Janella Salvador, ha!

At habang tumatagal, mas lalon silang nagiging kumportable sa isa’t isa, at lumalakas ang chemistry.

Ang dapat sana ay magkaaway sa harap ng camera, parang naging magdyowa level pa, ha!

Tulad na lang sa ginanap na ABS-CBN Christmas Special 2022, dahil nga magkasama sila sa Darna, at mukhang may ibang tropa si Joshua Garcia, na sinasamahan, kaya sina Jane at Janella na lang ang todo harutan.

Eh, di ba, gabi ng lambingan ang event na `yon. Doon nga nagpakawala ng landian, kilig, lambingan, ang mga magkaka-love team, ha!

Eh, para siguro walang away sa pagitan nina Janella, Jane, dahil kay Joshua, dahil sa ‘Darna’ nga ay pinag-aagawan na nila ang binata, kaya in real life, sila na lang ang naghaharutan.

Again, sa hindi malamang dahilan, parang may nasisilip talagang kakaibang chemistry ang mga fan kina Janella at Jane, eh. Parang chemistry ng magka-love team, di ba?

Chemistry na nakita rin kina Kylie Padilla, Andrea Torres, na nagsama sa ‘BetCin’ na isang girl love series.

Well, may isang kuha ang dalawa na magkaharap nga ang nagtutukaan, pero magkahiwalay sila, ha! I mean, magkalayo ang kanilang mga labig.

Pero sa technology ngayon, sure ako nakakalat ang mga photo nila na magkadikit ang kanilang mga lips, hahahaha!

Heto nga ang chika ng mga fan:

“Kung nandiyan lang ako, itutulak ko sila para magdikit talaga mga lips nila.”

“Sana tinuloy na nila! Bagay naman sila.”

“Naku magagalit ang ABS-CBN niyan. Nasaan ba kasi si Joshua?”

“Teka, bakit deleted sa mga account nila? May sumita ba?”

Well, bakit nga ba may ‘magic’ sa pagitan nilang dalawa? Ano ba ang meron talaga? (Rb Sermino)