Jane Fonda gumaling na sa cancer

Binalita ng legendary Hollywood actress na si Jane Fonda na in remission na siya sa kanyang sakit na cancer.

Sey ng 85-year old na aktres, best birthday present ang pag-stop na niya sa kanyang chemotherapy para sa na-diagnose sa kanya na non-Hodgkin’s lymphoma noong September.

“I thank all of you who prayed and sent good thoughts my way. I am confident that it played a role in the good news,” balita pa ni Jane sa kanyang 1.9 million followers sa Instagram.

Dagdag pa ng two-time Oscar best actress: “I’m especially happy because while my first four chemo treatments were rather easy for me, only a few days of being tired, the last chemo session was rough and lasted two weeks, making it hard to accomplish much of anything.”

At kahit na dumadaan siya sa kanyang chemotherapy cycle, nagagawa pa rin ni Fonda na pumunta sa Washington DC para sa kanyang live in-person na Fire Drill Fridays rally. Pinaglalaban ni Fonda ang “cleaner, greener, healthier world”.

Huling napanood si Foda sa Netflix comedy series na Grace and Frankie. (Ruel Mendoza)