Isulong ang pagkakaroon ng National Public School Database

Iminumungkahi ng inyong lingkod ang pagkakaroon ng National Public School Database upang mapalawig ang access ng publiko sa mga record ng mga mag-aaral at mapadali ang proseso ng enrollment.

Sa ilalim ng Senate Bill No. 478, lilikha at magpapatakbo ang Department of Education (DepEd) ng National Public School Database kung saan matatagpuan ang mga impormasyong tulad ng grades, personal na datos, good moral record, at improvement tracking.

Ito ay magsisilbing mekanismo para sa pagbibigay ng napapanahon, akma, at wastong impormasyon na makakatulong sa pagpapadali ng mga gawain ng ating mga guro.

Mahalaga rin ito lalo na’t madaling masira at mawala ang mga pisikal na dokumento dahil sa kawalan ng maayos na lalagyan dahil sa baha, sunog, at iba pang mga kalamidad. Kaya naman kung maisasantabi ang mga record ng mag-aaral sa isang database, mapapanatili ang kanilang impormasyon na makakatulong sa assessment, pagpaplano, at pagtatakda ng mga operational targets.

Sa ilalim ng panukalang batas, ang mga school administrator ay bibigyan ng access sa National Public School Database kung saan matatagpuan ang mga datos ng mga mag-aaral, kabilang ang mga exam scores, grade levels, attendance, at record ng pagbabakuna. Ito ay para makatulong sa pagtatala ng biographical data para sa lahat ng mag-aaral at makatulong sa admission at discharge, at sa paglipat ng mga mag-aaral sa ibang paaralan.

Bukod dito ay iminumungkahi rin natin ang Database Information Program para sa pagsasanay ng mga education professionals sa paglikha at pagpapanatili ng sinasabing database.

Sa ilalim pa rin ng panukalang batas, imamandato ang DepEd na tiyakin ang kaligtasan ng impormasyong nakalagay sa National Public School Database. Ang pag-access at paggamit sa impormasyong matatagpuan sa database ay dapat maging alinsunod sa Republic Act No. 10173 o ang Data Privacy Act of 2012.