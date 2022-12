Granada bumulaga sa trak ng basura

ISANG granada ang natagpuan sa isang garbage bag sa isang nakaparadang dump truck ng basura sa Gen Trias City, Cavite Biyernes ng gabi.

Sa ulat ni Corporal Jhocel Dayumat, ng Gen Trias City, Cavite alas-otso kamakalawa ng gabi nang mamataan ang nasabing granada sa loob ng isang garbage bag na nakalagay sa bunton ng basura sa dump truck sa Brgy Navarro, Gen Trias City, Cavite, ng isang John Ahley Salvador, habang ito ay nangangalakal.

Ang nasabing granada ay nasa kustodiya na ng Station Weapons and Tactic (SWAT) ng Gen Trias City at sinusuri kung may kakayahan pa itong sumabog. (Gene Adsuara)