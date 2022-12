Ex-BuCor exec sa Percy slay, lumutang

Matapos madawit sa pagpaslang sa brodkaster na si Percival `Percy Lapid’ Mabasa, nadiskubreng naglagi sa Baguio si dating Bureau of Corrections (BuCor) deputy for security operations Ricardo Zulueta.

Ito ay matapos makita sa Facebook account ni Atty. Lauro Gacayan na kasama niya si Zulueta sa loob ng kanyang opisina.

Paglilinaw ni Gacayan, hindi totoo ang ilang kumakalat na report na posibleng patay na o nasa abroad na si Zulueta. Ayon dito’y nasa ‘Pinas lang si Zulueta at hindi totoo na nasa Amerika na ito.

“Somebody might have told them that I had coffee with Col. Zulueta in my other Law Office along Pennsylvania Ave., San Francisco resultng in their erroneous conclusion,” saad ni Atty. Gacayan.

“But they do not know that my other law office in my hometown is really along Pennsylvania Ave, San Francisco, but in San Fernando City, La Union, not San Francisco, California, USA,” paliwanag pa ng abogado ni Zulueta.

Si Zulueta ay nahaharap sa murder complaint kaugnay sa pagkakapaslang kina Lapid at middleman na si Jun Villamor.

Tinuro si Zulueta at suspended BuCor director general Gerald Bantag bilang umano’y mastermind sa Percy Lapid slay. (RP)