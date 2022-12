Emmanuel Arago, Maritanya Krog wow sa Batang Pinoy cycling

VIGAN City – Pinadyak nina Emmanuel Arago at Maritanya Krog ang gold medal sa Philippine Sports Commission 13th Batang Pinoy 2022 National Championships cycling criterium na nilarga’t natapos Linggo sa Ilocos Sur Provincial Capitol grounds sa Diversion Road dito.

Nagrehistroang 13-year-old, Baesa High School-Caloocan grade 9 na si Krog ng 37 minuto at 43 segundo sa girls 13 and below upang sungkitin ang tagumpay.

“Nagulat ako, hindi ko akalain na mananalo ako,” sey ng pangatlo sa apat na magkakapatid na pamilya ng mga siklista.

Naka-silver si Maria Louisse Alejado ng Iloilo (39:12) habang bronze ang naiuwi ni Jhanah Abella ng Calapan (39:16).

Nanaig naman si Arago ng Batangas City sa boys under 13 sa 36:05 sa inorganisa ng PSC na paligsahan sa pamumuno ni chairman Jose Emmanuel ‘Noli’ M. Eala at mga suportado ng Philippine Amusement and Gaming Corporation, Department of Interior and Local Government Unit, Department of Education, MILO Philippines, Pocari Sweat Otsuka Solar Philippines, Universal Robina Corporation, Coca-Cola Beverages Philippines, Globe Telecom at Beautederm.

Silver-bronze sina Dashel Carmona ng GenSan at DJ Perez ng Pangasinan.

Sina Jacqueline Joy De Guzman ng Quezon City at Chriss Andreu Ferrer ng Cebu ang mga wagi sa girls, boys 14-15. (Elech Dawa)