Diskarteng Digong sa ilegal na droga ituloy – Bong Go

Pinuri Senador Christopher ‘Bong’ Go ang pagsisikap ng mga lokal na opisyal at law enforcement agency na ituloy ang laban kontra ilegal na droga para mabawasan ang kriminalidad at korapsyon sa komunidad.

“Alam n’yo, isa rin sa isinulong kanina ng ating local government along with the barangay captains na ipagpatuloy po na labanan ang ilegal na droga dahil talaga pong nakakasama ito,” sabi ni Go.

“Gusto nating ipagpatuloy ang inumpisahan at sakripisyong ginawa ni dating Pangulong Duterte na labanan ang ilegal na droga,” dagdag.

Babala pa ng senador, babalik ang korapsyon sa pamahalaan at kriminalidad kapag muling namayagpag ang ilegal na droga.

“Dahil kapag bumalik ang ilegal na droga, babalik po ang korapsyon sa gobyerno, babalik po ang kriminalidad. Definitely, it follows… nabibili po ang iba kapag nandiyan na po ang ilegal na droga,” ani Go.

“Kaya nakakatakot po kapag bumalik ang ilegal na droga. Sana po ‘wag pong bumalik… agapan natin na ‘wag bumalik ang ilegal na droga,” saad pa ng mambabatas.

Tiwala naman si Go na kayang ipagpatuloy ito ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr.

“I’m sure si Pangulong Marcos naman po nabanggit niya na ipagpapatuloy niya na labanan po ang ilegal na droga sa kahit anong paraan,” ani Go. (Dindo Matining)