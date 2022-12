Cynthia: Huwag magtanim ‘pag maraming bagyo

Pinayuhan ni Senadora Cynthia Villar ang mga magsasaka na sumabay sa agos ng climate change at huwag muna magtanim kapag panahon ng maraming bagyo sa bansa o kaya nama’y magtanim na lamang ng ibang crop.

“Sabi namin i-adopt n’yo sa climate change. Halimbawa, kung kailan maraming bagyo huwag magtanim doon sa mga month. Magtanim doon sa mga month na walang bagyo,” ani Villar sa isang interview.

Iginiit pa ni Villar na kaya nababawasan ng production dahil sinisira ng bagyo.

“Kasi naman two seasons lang tayo, eight months lang ‘yon. And then doon sa four months na madaming bagyo, magtanim muna ng ibang crop na hindi nada-damage ng bagyo. Iayos ‘yong planting season na hindi tatama roon sa maraming bagyo. Kaya nababawasan ‘yong production kasi sinisira ng bagyo,” dagdag niya. (Jojo Sicat/Issa Santiago)