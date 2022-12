Chinese Coast Guard hinamon mga tauhan ng AFP

Sa kabila ng kaliwa’t kanang radio challenges at pagbuntot ng Chinese Coast Guard ay matagumpay na nakapaghatid ng supplies ang Western Command (WesCom) ng Armed Forces of the Philippines (AFP) sa mga tropa ng pamahalaan na nagbabantay sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.

“We consider this as an encroachment on our territorial waters and violation of our sovereign rights,” pahayag ni Maj. Cherryl Tindog, tagapagsalita ng AFP WesCom.

Sinabi niyang bagaman hindi hinarang o nilagyan ng mga net ang mga supply boat tulad ng mga huling paghahatid ay patuloy na bumubuntot ang mga Chinese Coast Guard malapit sa Philippine boats.

“They are challenging us over the radio, they are shadowing us but no chases,” sinabi nito.

Sinabi pa ni Tindog na ang China Coast Guard vessel na may kasamang China militia vessels ay patuloy pakalat-kalat sa paligid at kinakalaban ang presensya at aktibidad ng Philippine supply boat.

Patuloy ang naging Chinese radio challenges na sinasabing ang mga barko ng Pilipinas “under the jurisdiction of the People’s Republic of China,” at pinapayagan nila ang paghahatid ng pagkain pero bawal magdala ng mga construction material kundi ay may halong pagbabanta.

Ang Philippine supply boats, sa kabilang dako ay sasagot at tutuloy sa planong ruta sa kabila ng mga challenges.

Sinabi ni WesCom commander Vice Admiral Alberto Carlos na mahalaga ang resupply mission sa BRP Sierra Madre na nagsisilbing pinakamalapit na Philippine outpost sa Chinese military garrison sa Mischief Reef.

Ang resupply mission ay pang-11 na sa taong ito. (Catherine Reyes)