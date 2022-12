Carl Tamayo, Peyups puntirya UAAP titulo

Mabigat ang nakaatang sa balikat nina Mythical 5 members Carl Vincent Tamayo at Most Valuable Player Malick Diouf upang pangunahan ang UP Fighting Maroons kontra Ateneo Blue Eagles sa 85th University Athletic Association of the Philipines 2022 men’s basketball winner-take-all Game 3 Finals ngayong alas-6:00 ng gabi sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City.

Pero handa ang dalawa, lalo na si Diouf upang maidepensa ng State U ang titulo na magiging pang-apat pa lang sa liga sakali sapul noong 1940.

“I just think we need to play the right way. The beginning was okay, but in the second, especially me, I got two fouls easily. We just need to catch up,” ani Diouf na nalimitahan sa 2 puntos lang sa likod ng 15 ni Tamayo.

Nasa momentum ang Eagles na pangungunahan naman ni Ange Kouame na lumagare ng 15 markers kasama sina Mythical mainstays Sean Dave Ildefonso at Rence Keith Sean ‘Forthsky’Padrigao, galing sa 65-55 Game 2 win noong Miyerkoles. (Annie Abad)