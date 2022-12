Bengt Largo namayagpag sa Iligan Christmas chess

NAGPAKITANG gilas si Australia-based Bengt Largo nang maghari sa Open Individual Christmas Chess Tournament sa Lai-Lai Garden Pala-O sa Iligan City nitong Sabado.

Pinisak niya ang kapwa Iliganons na si Bert Castillo sa last round para magkampeon sa pagkamada ng 6.5 points sa seven rounds Swiss system.

Magkasalo naman sina Rodney Opada ng Cagayan de Oro City at Drigo Teves ng Pamplona, Negros Oriental sa second at third na may tig-6.0 markers.

Nasa fourth place ang isa pang local bet na si Fide Master Victor Bruce Lluch 5.5 pts.

Mga nakapasok sa Top 10 na may 5.0 pts. each sina Sayf Diamel (fifth), Nazario Ubanan (sixth), Lyndon Lumancas (seventh), Cosain Magarang (eight), Romeo Menoza (ninth), at Castillo (10th). (Elech Dawa)