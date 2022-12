Ayanna type tikman nang sabay sina Joseph, Rafael

Sa presscon ng ‘Bugso’ ay tinanong si Ayanna Misola na kung mabibigyan ng chance na may maka-threesome siya, sino ang dalawa pa na bet niyang makatikiman?

“Depende kung ano. Like, kung dalawang boy, gusto ko sina Joseph Marco at Rafael Rosell!” sabi ni Ayanna.

“Pero, kung dawalang girl naman, tapos isang boy lang. Si Joseph ang boy, and then, si Hershie de Leon ang girl. Kasi, nagawa na namin `yon dito sa ‘Bugso’ kaya okey lang,” chika ni Ayanna.

Eh, si Hershie naman, sino ang bet niyang maka-threesome?

“Well, ‘pag dalawang lalake, crush ko sila bata palang ako, si JC de Vera ‘yung isa. And ‘yung isa, gusto ko ‘yung mahal ko, o gusto ko talaga. Kahit hindi artista!” sabi ni Hershie.

“Ag kung sa babae, gusto ko ma-try si Ayanna off camera. Kasi sa Bugso iba ang love scene namin, naghalikan talaga kami. Kaya kumportable na ako sa kanya. Then ‘yung isang girl, si Yan Durano siguro!” sabi ni Hershie.

Si Sid Lucero naman ay mga Hollywood star ang gustong maka-threesome, na triple ang agwag ng mga edad sa kanya, ha!

John Prats dinirek 100 Kapamilya

Dalawang gabi na puno ng musika, pag-ibig, at ligaya ang nasaksihan ng mga Pilipino dahil pinalabas na ang “Tayo Ang Ligaya Ng Isa’t Isa: The ABS-CBN Christmas Special 2022” noong Dec. 17, 18 ng 8:30 pm.

Napanood sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live, iWantTFC, TFC, at TV5 (Dec 17, 11 pm, Dec 18, 10:30 pm) ang 2022 ABS-CBN Christmas Special na may temang pasasalamat sa gitna ng mga pagsubok ngayong taon at pagbibigay-pugay sa Panginoon, pamilya, kaibigan, at sa komunidad na pinagkukunan natin ng ligaya at pag-asa.

Sa ikatlong pagkakataon, nagsiilbing direktor ang Kapamilya star na si John Prats ng Christmas Special, kung saan tampok ang higit sa 100 bituin mula sa iba’t ibang programa ng ABS-CBN.

Tulad ng taunang ABS-CBN Christmas ID, bahagi na rin ng Pasko ng pamilyang Pilipino ang makabuluhang Christmas Special ng ABS-CBN. Bukod sa mga pasabog na performance, inabangan din ang mga nakaaantig na kwento at napapanahong mensaheng nakapaloob dito.