Aktres masaya sa kandungan ng bagong boylet

Mali ang akala ng iba na loveless at nanghihinayang ang kilalang actress na nakipaghiwalay ito sa kanyang asawa.

Na kaya ito dumadaan sa ilang emotional issue ay sa dahilang may panghihinayang ito na nauwi sila sa hiwalayan, gayong baka pwede pa palang isalba noon.

Ang siste, meron naman na palang bagong karelasyon ang actress. Hindi ito nag-iisa, meaning, hindi siya alone at may nag-aalaga raw rito.

In fairness, deserve naman ng actress ang bagong pag-ibig at bagong karelasyon. Lalo na after nang mga pinagdaanan niya at matagal-tagal na rin siyang single. (Rose Garcia)