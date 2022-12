7-Eleven hinoldap; kita sinimot, sikyo dinisarmahan

NAGSASAGAWA ng manhunt operation ang Cavite police laban sa tatlong lalaking nangholdap at sumimot sa kita ng isang kilalang convenience store sa Tanza, Cavite Linggo ng madaling araw.

Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng mga salarin na sakay ng isang di naplakahang motorsiklo at tumakas matapos ang insidente.

Sa salaysay ni Mark Angelo Tomo y Vicente, 23, sales clerk kay Corporal Nikko Paul Barranco, ng Tanza Police Station, ala-1:50 ng madaling araw nang maganap ang insidente sa 7-Eleven Convenience Store sa Remulla Drive, Brgy Sahud Ulan, Tanza Cavite kung saan pumasok ang dalawang armadong suspek at nagdeklara ng holdap at tinangay ang mahigit P30,000 cash na laman ng kaha habang ang isang suspek ay tinipon ang ilang store crew sa loob ng storage room at tinangay nito ang service firearm ng security guard.

Matapos makuha ang pakay, tumakas ang dalawang suspek at sumakay sa isang motorsiklo kung saan may isa pang suspek na naghihintay sa kanila at pinasibad papalayo. (Gene Adsuara)