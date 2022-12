65-anyos topnotcher sa LET

Ilang beses na bang napatunayang hindi hadlang ang edad sa pag-abot ng pangarap? Muli itong nasaksihan nang hindi lang basta makapasa kundi nag-top pa sa Licensure Examination for Professional Teacher (LET) ang 65-anyos na si Ma. Nida Suarez mula sa Cebu!

Nakakuha si Suarez mula sa University of the Visayas-Dalaguete, ng 92.60% rating at top 10 sa elementary level ng October 2022 LET.

“Another pride of the University of the Visayas-Dalaguete Campus, Ma. Nida Suarez, our SECON¬D TOPNOTCHER in the University! Congratulations, Ma’am and thank you for giving honor and pride to our University and to the UV Dalaguete-College of Education,” proud namang post ng kanyang eskuwelahan.

Bumuhos din ang pagbati para kay Suarez mula sa kanyang mga naging guro at kaklase.

Nitong Biyernes ay inilabas na nga ng Professional Regulation Commission ang resulta ng LET. Mula sa higit 91,468 na examinee 49,783 elementary teacher ang nakapasa habang 71,080 naman ang pasado mula sa 139,534 na nag-exa¬m na secondary teacher. (Gel Manalo)