30 tulak laglag

Tatlumpung hinihinalang tulak ang binitbit ng Cavite police sa isinagawang buy bust operation sa lalawigan ng Cavite, Biyernes ng gabi.

Sa ulat ni Cavite Police Provincial Office (CPPO), alas-8:50 kamakalawa ng umaga hanggang alas-11:55 ng gabi isinagawa ang buy bust operation sa magkakahiwalay na lugar sa anim na lungsod at pitong bayan sa lalawigan ng Cavite.

Nanguna ang Lungsod ng Dasmariñas sa may pinakamaraming naarestong tulak na anim; sumunod ang Gen Trias City na lima, apat sa bayan ng Tanza habang tatlo sa Imus City. Tig-dalawa naman sa Cavite City, Gen Mariano Alvarez at Tagaytay City habang tig-isa sa Noveleta, Amadeo, Trece Martires City, Indang, Kawit at Alfonso o kabuuang 30.

Sa nasabing operasyon, tinatayang limampu’t-tatlo na hinihinalang sachet ng shabu ang nakumpiska. (Gene Adsuara)