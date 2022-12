3 pamilya nalitson sa sunog

Sampung miyembro mula sa tatlong pamilya ang magkakasabay na natusta sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa Barangay Putatan, Muntinlupa City kahapon ng umaga.

Kinilala ng Bureau of Fire Protection (BFP) – Muntinlupa City ang mga biktima na sina Mark Gil at Cherry Ladia, kapwa 39 anyos; Leandro Jose Ladia, 15; Emmanuel Ladia, 12; Amentues Ladia, 16; Ana Ladia, 33; Gil Ladia, 68; Jeronme Ladia, 65; Claire Ladia at Cherise Angela Ladia na hindi pa natutukoy ang mga edad at nga residente ng No.2801 Labraf St. Vivora Compound, Bruger St. Barangay Putatan, Muntinlupa City

Sa imbestigasyon ng BFP, sumiklab ang sunog sa bahay na pag-aari ni Vigil Ladia ganap na alas 9:02 ng umaga na umabot lang sa unang alarma bago ito ganap na nakontrol ng alas 10:25 ng umaga..

Magkakahiwalay na natagpuan ang mga natustang bangkay ng mga ito sa una at ikalawang palapag ng bahay.

Ayon sa mga awtoridad, posibleng natutulog ang mga biktima nang mangyari ang insidente.

Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog habang tinatayang aabot sa P500,000 ang halaga ng pinsala sa ari-arian.