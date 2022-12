10 araw na pagluluksa idineklara ng CPP

Nagdeklara ang Communist Party of the Philippines (CPP) ng 10 araw na pagluluksa kaugnay sa pagpanaw ng kanilang lider na si Jose Maria “Joma” Sison.

Sa isang pahayag, sinabing grupo na inatasan din ang lahat ng unit ng armed-wing nito na New People’s Army (NPA) na pumila sa formation sa pagputok ng bukang liwayway sa Disyembre 26 at magsagawa ng 21-gun salute bilang pag-aalay ng kanilang pinakamataas na paggalang at pamamaalam sa kanilang pinuno.

“During this period of mourning, the NPA can stage tactical offensives against the rampaging fascist forces to defend the people,” ayon pa sa CPP.

Pumanaw si Sison sa isang ospital sa Utrecht, Netherlands ng alas-8:40 ng gabi. (Philippine time) noong Disyembre 16 sa edad na 83 .

Kinikilala ng CPP si Sison bilang pinakadakilang bayani ng mamamayang Pilipino “sa kanilang nakaraang siglo ng paglaban sa imperyalismo.”

Matatandaan na idineklara ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Disyembre ng 2017 ang CPP at NPA bilang mga teroristang grupo sa ilalim ng Proclamation No. 374.